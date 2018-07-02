ماليزيا: تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي بشبهة الفساد

قالت قوة مهام تحقق في فضيحة فساد صندوق تنمية بمليارات الدولارات في ماليزيا اليوم الإثنين، إنها جمدت 408 حسابات مصرفية تقدر قيمة الأموال فيها بنحو 1.1 مليار رنغيت(272.4 مليون دولار) في إطار تحقيقاتها.

وقالت القوة في بيان إن “الحسابات التي جُمدت تعود إلى 55 شركة و81 فرداً يعتقد أنهم تلقوا أموالاً من صندوق التنمية الماليزي (1.إم.دي.بي)”.

وأضافت: “يعتقد أن تلك الحسابات مرتبطة باختلاس أموال (1.إم.دي.بي) وإساءة التصرف فيها”.