فهاد: أملنا بانتصار “التمييز” غداً لميزان الحق والعدالة وطي ملف قضية دخول المجلس

أعرب النائب عبد الله فهاد عن أمله وثقته بانتصار محكمة التمييز غدا لميزان الحق والعدالة لدى النطق بالحكم في قضية “دخول مجلس الأمة” ، حتى نطوي هذا الملف نهائيا .

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان ميزان الحق والعدل هو ما نتوسم في أن تركن إليه محكمة التمييز غدا الأحد ، فهي أملنا بعد الله سبحانه وتعالى ، مؤكدا أن كل الآمال والقلوب متعلقة بالله أولا ثم بحكم البراءة للشباب الذين ينتمون إلى 70 عائلة كريمة من عوائل الكويت .

وشدد على طي هذا الملف في ظل ظروف اقليمية ملتهبة للغاية وتحديات اقليمية وعالمية تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي واستقطاب الجميع بآرائهم السياسية في الكويت الجديدة التي نتطلع إليها ، كويت الحرية والتسامح والديمقراطية الحقيقية والراي الآخر بعيدا عن الإنتقام السياسي

وقال أن مما لا شك ان هذه القضية طال أمدها وطغى عليها الجانب السياسي ، ومما لا شك فيه ايضا أن وطنية الشباب وإخلاصهم في هذه القضية لا يشكك فيه أحد ، مشيرا إلى أن القضية برمّتها عبارة عن حادث عرضي غير مخطط له وأتى في أجواء سياسية الكل يعرفها بهدف الاعتراض على الأداء الحكومي في ذلك الوقت وعلى نواب استفادوا من رشاوى في حقبة سياسية فاسدة اعترض عليها هؤلاء الشباب الوطنيون ولم يقوموا بأي اعمال تخريبية لا يرددها إلا من كان في قلبه مرض أو تزلفا للسلطة .