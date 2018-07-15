رئيسة كرواتيا: مليون تأشيرة مجانية لزيارة البلاد لو فزنا بكأس العالم

قررت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش منح مليون تأشيرة مجانية للراغبين في زيارة بلادها في حالة فوز المنتخب بلقب كأس العالم على حساب فرنسا اليوم.

وتعتبر نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا بداية من 14 يونيو الماضي، تشرف على الإنتهاء، إذ تخوض كرواتيا مواجهة من العيار الثقيل عندما تلتقى مع فرنسا في نهائى المونديال.

وأكدت “غرابار” أنها سوف تصدر مليون تأشيرة مجانية لجميع الجنسيات لزيارة كرواتيا في حالة الفوز بكأس العالم.

وتأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخها بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح وتقدمت رئيسة بالشكر للشعب الروسي على ترحيبهم وحسن ضيافتهم خلال مونديال 2018.