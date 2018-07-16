لجنة من وزارة التربية الكويتية تباشر عملها في الاردن لاستقطاب 120 معلما

باشرت لجنة التعاقدات الخارجية التابعة لوزارة التربية الكويتية عملها في العاصمة عمان لاستقطاب 120 معلما ومعلمة من الجنسية الأردنية للعام الدراسي (2018 – 2019).

وقال مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية رئيس لجنة تعاقد معلمي الأردن وليد العومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن اللجنة باشرت عملها مطلع الأسبوع الجاري لاستقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في العمل بمجال التدريس في الكويت وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية معهم.

وأضاف العومي أن اللجنة تتطلع للتعاقد مع 120 معلما ومعلمة مؤهلا وفقا للضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية الكويتية ومجلس الخدمة المدنية من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات اللغة الانجليزية والاحياء والكيمياء والجيولوجيا (ذكور فقط) والفيزياء (ذكور وإناث).

وذكر أن اللجنة ستستمر في عملها حتى يوم الخميس 19 يوليو المقبل لاستقطاب الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في الهيئة التعليمية بالكويت وسد احتياجات الوزارة للفصل الدراسي المقبل.

وأكد حرص اللجنة الموفدة من وزارة التربية الكويتية على تطبيق جميع شروط وملاحظات وزارة التربية على المتقدمين فضلا عن الالتزام بمعايير التعاقد التي وضعها مجلس الخدمة المدنية الكويتي معربا عن الأمل بأن ترتفع نسبة المتقدمين في الأيام القليلة المقبلة.

وحول أهم الشروط العامة المطلوبة أفاد العومي بأن اللجنة تشترط حصول المتقدم على تقدير (جيد) في مؤهله العلمي كحد أدنى مع خبرة حديثة في مجال التعليم لا تقل عن سنة واحدة للمؤهلات التربوية في مواد العلوم المذكورة آنفا وسنتين لغير لمؤهلات التربوية لنفس المواد في حين لا تشترط الخبرة في مادة اللغة الإنجليزية على ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما وان يكون مزاولا لمهنة التعليم لنفس التخصص المتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.

وذكر أن اللجنة ستعمل على قبول أوراق أكبر عدد ممكن من المتقدمين على أن تتم في وقت لاحق المفاضلة بينهم بعد إجراء الاختبار التحريري ومن ثم المقابلات الشخصية من قبل الموجهين التربويين أعضاء اللجنة.

وأوضح في هذا الإطار أن اللجنة ستقابل المتقدمين الذين قدموا طلبات بناء على الاعلان الذي نشرته وزارة التربية في وقت سابق كما ستتلقى طلبات جديدة وتقابل المعلمين الذين لم يتقدموا بطلبات سابقة وفق الشروط المعلن عنها.

وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع معلمين ذكور للغة الانجليزية والاحياء والكيمياء والجيولوجيا اضافة الى معلمي ومعلمات فيزياء من الذكور والاناث من حملة الجنسية الأردنية.

ووضعت شروطا عامة منها أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقة من الجهات الرسمية وأن يتم استقبال شهادات الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية موضحا فيها بداية تسلم العمل حتى تاريخه. وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقدم صورة من شهادة الثانوية العامة وما يثبت عدم الارتباط بوزارة التربية والتعليم الاردنية او صورة موافقة جهة العمل على العمل لدى وزارة التربية الكويتية وصورة عن جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الاقل وصورة شخصية.

وتضم لجنة التعاقدات إلى جانب العومي كلا من الموجهتين الأولى لمادة اللغة الإنجليزية عائشة الصقر ومها الإبراهيم والموجهة الأولى لمادة العلوم دلال المسعود وموجه مادة الفيزياء محمود الحمادي والمسؤولة في قسم التعاقدات بإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية الكويتية أشواق الكندري.