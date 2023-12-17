أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد أن إدارة شؤون الجنائز أنهت كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة لاحتضان أرض الكويت الطاهرة جثمان فقيدها المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في بيان صحفي انه تم تأمين وتنظيم عملية نقل جثمان فقيد الكويت بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبخات.

وأوضح المطيري أن (شؤون الجنائز) قامت بالتنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة تجهيز نقل نعش جثمان سمو الامير الراحل.

وذكر انه تم التنسيق كذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة واتخاذ الترتيبات الخاصة بمسار نقل جثمان فقيد الكويت وخطة إغلاق بعض المداخل بما لا يؤثر على سير العمل في المقبرة لاستقبال الجنائز اليومية.