تيبسوفو.. أول عقار موجّه يعالج سرطان الدم النخاعي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA على عقار جديد لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد أو ما يعرف بـ”اللوكيميا”.

وأوضحت الهيئة اليوم، السبت، أن العقار الجديد الذي يحمل اسم “تيبسوفو” (Tibsovo) هو أول علاج موجه لمرض سرطان الدم النخاعي.

ويشمل العلاج الموجّه للسرطان الأدوية أو المواد التي تمنع نموه وانتشاره عن طريق التداخل مع بعض الجزيئات التي تشارك في نمو وانتشار الأورام.

وتمت تجربة فاعلية وسلامة العقار الجديد، بعد إجراء تجربة على 174 مريضاً بالغاً يعانون من المرض، وكان بعضهم لديه طفرة جينية محددة.

ومن أصل 110 مرضى طلبوا نقل دم أو صفائح دموية في بداية الدراسة، بقي 37% من المرضى على الأقل 56 يوماً دون الحاجة إلى نقل الدم بعد العلاج بالعقار الجديد.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار، زيادة خلايا الدم البيضاء، وآلام المفاصل، والإسهال، وضيق التنفس، وتورم الذراعين أو الساقين، والغثيان. كما قد يشعر المريض أيضا بالألم أو تقرحات في الفم أو الحلق، وعدم انتظام ضربات القلب، والطفح الجلدي، الحمى والسعال والإمساك.

وحسب الهيئة، يتشكل سرطان الدم النخاعي الحاد في نخاع العظام ويؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم.