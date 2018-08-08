الصين تعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار

أعلن وزير التجارة الصيني عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أمريكية تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار، منها السيارات والنفط الخام.

وجاء هذا الإعلان رداً على إصدار أمريكا لقائمة تتضمن سلع صينية تبلغ قيمتها 16 مليار دولار ستطبق عليها التعرفات الجمركية.

ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة الأمريكية بفرض التعريفات على السلع التس تم تحديدها في هذه القائمة في 23 أغسطس، مما يرفع قيمة السلع التي ستتأثر بالتعريفات إلى 50 مليار دولار.