“المركزي”: توفير خدمة الرسائل النصية مجانا لعملاء البنوك

اصدر بنك الكويت المركزي اليوم الاربعاء تعليمات إلى جميع البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بتوفير خدمة الرسائل النصية مجانا للعملاء الأفراد عن كل معاملاتهم المصرفية.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان من ضمن المعاملات المشمولة بخدمة الرسائل عمليات البطاقات المصرفية المختلفة والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي يقوم بها العميل إلا في الحالات التي يطلب فيها العميل التواصل معه بطرق أخرى كالبريد الإلكتروني أو الإشعارات التي ترسل عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأضاف الهاشل ان هذه الخدمات تطبق بالكامل ابتداء من 16 سبتمبر المقبل مفيدا بان هذه التعليمات جاءت في إطار تطور الخدمات المالية الإلكترونية ومتابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك بصفة عامة والمخاطر المتعلقة بأنظمة الأنشطة الإلكترونية بصفة خاصة.

وأوضح الهاشل ان إخطار العميل بكل العمليات التي تتم على حساباه سواء عبر بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية مهم للحد من المخاطر على العميل والبنك على حد سواء.

وقال ان تزويد العملاء بهذه الخدمات تعد وسيلة للرقابة المستمرة والكشف السريع عن أي محاولة لاختراق نظم العمل لدى البنوك الامر الذي يعزز من حماية حسابات العملاء وأموالهم في ضوء التطورات التقنية التي يشهدها العمل المصرفي وتوسع البنوك المحلية في تقديم الخدمات عبر التطبيقات والبرامج الآلية والبطاقات المصرفية المتنوعة لعملائها وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر.