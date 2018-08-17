د.خديجة أشكناني: بقاء صالح الفضالة من عدمه مرتبط بصراع اقطاب والمتضرر “البدون”

قالت الأمين العام للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز قيم المواطنة “ولاء” د.خديجة أشكناني “مع تقديرنا للسيد صالح الفضالة وتاريخه السياسي والبرلماني، الا ان حملة الدفاع عنه لدى البعض منطلقها عنصري بحت مشيرة الى أن الفترة التي قضاها الفضالة لم تساهم بحلحلة ملف البدون بل زادته مشاكل ، واشكالات.

وأضافت أشكناني عبر حسابها في “تويتر” رغم إقرار السيد الفضالة بوجود اكثر من ثلاثين الف ملف يستحق التجنيس الا انه الي الان لم يقدم خطوات ملموسة لاغلاق هذا الملف الانساني!!”.ارجو من البعض ان يتقي الله بالبدون ويكفي ما يعيشونه من هموم انسانية.

وقالت : إن”بقاء السيد صالح الفضالة من عدمه … قضية مرتبطة بصراع اقطاب … واصحاب نفوذ وكالعادة الضحية هم من تتعطل مصالحهم وتتأخر حقوقهم.. فلا تصوروا لنا القضية على انها اقصاء للكفاءات الوطنية ..فالمواطنون لم تنطل عليهم هذه الافلام! انتهى زمن الشعارات وصناعة الابطال.