القيمة السوقية لـ Amazon تقترب من التريليون دولار

صعد سهم شركة Amazon.com للتجارة الالكترونية بحوالي 1%، متجاوزا 2020 دولارا للسهم للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى أكثر من 985 مليار دولار مقتربة من التريليون دولار، التي وصلت لها شركة Apple في بداية شهر أغسطس/آب من العام الجاري.

وبحسب CNBC، فقد جاء ارتفاع سعر سهم “Amazon” عقب تقرير مورغان ستانلي، الذي رفع توقعاته للقيمة المستهدفة لسعر السهم إلى 2500 دولار، بدلا عن 1850 دولار، حيث يعتبر السعر المستهدف الجديد هو الأعلى على مستوي وول ستريت.

وتقترب كل من “Amazon” و”Alphabet”، و”Microsoft” للانضمام إلى قائمة الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.

وتبلغ اليوم القيمة السوقية لـ “Alphabet” الشركة الأم لـ غوغل 867 مليار دولار، في حين تصل قيمة “مايكروسوفت” إلى 858 مليار دولار.

وتتوقع “وول ستريت” أن ترتفع أسهم Amazon بأكثر من 15% خلال العام المقبل، وهو ما يكفي لوصول عملاق التجارة الإلكترونية إلى قيمة تريليون دولار.

فيما تتخلف Microsoft قليلا عن ذلك، ولن تتجاوز على الأرجح تريليون دولار على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وفقا لتوقعات المحللين.