تواصل احتجاجات البصرة.. وإغلاق ميناء أم قصر للبضائع

قال موظفون في ميناء أم قصر ومسؤولون محليون إن محتجين واصلوا، اليوم الخميس، إغلاق مدخل ميناء البضائع، مما استدعى تعليق العمليات بالميناء.

وامتدت المظاهرات إلى الميناء، مساء أمس الأربعاء، الأمر الذي يزيد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات في مدن بجنوب العراق منذ شهور.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر. وحتى الآن لم يتضح إن كان الاضطراب سيكون له تأثير كبير على عمليات الميناء.

يأتي ذلك فيما تتصاعد احتجاجات البصرة، وتحدثت المعلومات على إقدام المحتجين على إحراق مقر مبنى بلديات البصرة وقائم مقامية أبو الخصيب جنوب المحافظة.

وقبل ذلك، قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى السعدون، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع باتجاه المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.