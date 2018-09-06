وزير التربية يحيل “قياديين” في الوزارة إلى التحقيق بسبب التكييف

أحال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، اليوم الخميس، جميع قياديي وزارة التربية إلى التحقيق على خلفية أزمة التكييف التي شهدتها المدارس، وسببت تذمراً كبيراً بين أولياء أمور الطلبة بالإضافة إلى إحداث فوضى وربكة في العملية التعليمية.

وشكل الوزير لجنة من الفتوى والتشريع للتحقيق مع وكلاء الوزارة ولجنة من الشؤون القانونية للتحقيق مع مدراء المناطق التعليمية و مدراء الشؤون الهندسية،

وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إجتمع امس الأربعاء، مع وزير التربية والقياديين في الوزارة وحثهم على معالجة القصور في المدارس ومحاسبة المقصرين.