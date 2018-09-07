قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين أن بلاده ستنفذ استثمارات مباشرة بعشرة مليارات يورو (حوالي 11.64 مليار دولار) في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأردف الشيخ تميم قائلا “تعبيرا عن ثقتنا فى قوة الاقتصاد الألمانى وبأهميته والاستثمار فيه، أعلن عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة عشرة مليارات يورو فى الاقتصاد الألمانى فى السنوات الخمس المقبلة لتكون إضافة أخرى للاستثماراتنا الناجحه فى ألمانيا”.

وقال الأمير في كلمته الافتتاحية في مؤتمر الاستثمار الألماني القطري في برلين إن التجارة بين البلدين زادت إلى المثلين لتصل إلى نحو 2.8 مليار يورو، لكن الحجم تراجع قليلا في عام 2017.

وقالت المستشارة الألمانية التي تحدثت خلال المؤتمر إنها ترحب بالاستثمارات القطرية.