“الصحة” الكويتية : مايتداول عن تفشي الكوليرا في العراق معلومات صحفية واتخذنا كل الإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأثنين ان ما تم تداوله اخيرا في وسائل التواصل عن تفشي مرض (الكوليرا) في جمهورية العراق هو معلومات صحفية مشددة في الوقت ذاته على أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان في بيان صحفي عدم ورود أية تعليمات عن تفشي مرض (الكوليرا) في العراق من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات العلاقة.

وأوضحت القطان ان الوزارة قامت بتوفير كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص الحالات المشتبهة للمرض وتم تعميم الإجراءات المطلوبة لأخذ العينات والتشخيص المخبري على جميع الجهات العلاجية المعنية.

وذكرت ان الوزارة تتابع على مدار الساعة أحدث المعلومات عن مرض (الكوليرا) بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى وتعمل على تعميمها على الجهات المعنية في البلاد.

وفي هذا الصدد دعت القطان المسافرين إلى العراق بضرورة تأجيل السفر حرصا على صحتهم في الوقت الراهن خاصة الأطفال دون الخامسة والأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة والنساء الحوامل.

كما دعت القادمين من العراق الى ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي عند ظهور أعراض الإسهال خلال سبعة ايام من تاريخ عودتهم حرصا على صحتهم وصحة ذويهم.

وشددت على أهمية تجنب مصادر المياه والأكل غير المأمونة مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية التي يتم توزيعها على المسافرين للعراق في المنافذ الصحية والى ضرورة عدم جلب أي مواد غذائية معهم تجنبا عن المرض.