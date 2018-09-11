شرطة الرياض تكشف عن أسماء المتورطين في خداع إعلامية خليجية بـ”هدية رسمية”

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، تفاصيل مثيرة في قضية الإعلامية الخليجية، وتلقيها هدية قيمتها تخطت 3 ملايين ريال من عطور عبد الصمد القرشي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه بالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حالياً في المملكة، من تلقيها هدية عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض يوم الإثنين 1439/12/30هـ على من يقف خلف هذه العملية. واتضح أنهم (ع م ، سعودي الجنسية، ن ه، لبناني الجنسية، م أ، هندي الجنسية)

وأوضح أنه أثناء عملية التفتيش، تم العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمين إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعاً في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وباشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.

وتؤكد شرطة المنطقة الحرص على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بالتعامل بكل احترافية على كشف وقبض كل من تسول له نفسه المساس بأمن أي مواطن أو مقيم على أرض المملكة وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.