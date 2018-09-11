لهذه الأسباب…تناول المزيد من الزيتون

يعرف الجميع مدى جودة زيت الزيتون وفوائده لصحة الإنسان، ولكن هل تعلم أن الزيتون في حد ذاته له فوائد صحية أكثر بكثير من مجرد أنه ذو مذاق طيب في السلطة أو البيتزا؟

ومع أن حصاد الزيتون يجري في سبتمبر، إلا أنه يكون متاحا طوال العام. ولكن لا يمكن أكل الزيتون من الشجرة مباشرة، لأنه يكون بالغ المرارة. ولذا فإنه يحتاج للمعالجة للحد من مرارته، بحسب موقع “Care2” الذي أورد قائمة طويلة من الفوائد الصحية للزيتون.

1- تخفيف الالتهاب

يمكن أن يكون الالتهاب عاملاً مسببًا في العديد من الأمراض الرئيسية. ولذا فإن زيادة مضادات الأكسدة في الجسم يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب. وتنصح الدراسات، التي أجريت لبحث كيفية رفع مستوى gluthathione، وهو مضاد أكسدة قوي وفعال، بضرورة تناول الزيتون، لأنه غني بتلك المادة المضادة للأكسدة.

2- مضاد للبكتيريا

يحتوي الـ glucosideالمر في الزيتون الأخضر على مادة الـoleuropein، التي تعمل ضد العدوى البكتيرية في الجسم، داخليًا وخارجيًا.

3- الوقاية من السرطان

تبين أن الإصابة بالسرطان أقل في الأقطار، التي تتناول النظام الغذائي المتبع في دول البحر الأبيض المتوسط، والتي تشتمل الزيتون وزيت الزيتون، حيث تبين أن زيت الزيتون له تأثيرات مضادة للأورام.

4- الحماية من سرطان الثدي

أظهرت الدراسات أن قشر الزيتون يحتوي على خصائص لمنع نمو سرطان الثدي، حيث تم اكتشاف أن حمض الـOleic، وهو من الأحماض الدهنية الرئيسية الأحادية غير المشبعة، يتوافر في قشر الزيتون وزيت الزيتون، وهذا الحمض يوقف نمو الخلايا السرطانية في الثدي.

5- منع سرطان القولون

يساعد الـErythrodiol، أحد مكونات الزيتون، كعنصر مهم في وقف نمو الخلايا السرطانية في القولون.

6- يقلل من الحساسية الموسمية

تمتاز الزيتون بخصائص مضادة للالتهاب ويمكن أن تقلل من الحساسية الموسمية. وأثبتت الدراسات أن hydroxytyrosol، وهو مكون قوي مضاد للالتهاب في مستخلص زيت الزيتون، يمكن أن يكون فعالا في تقليل الإصابة بالحساسية الموسمية.

7- يقلل خطر السكتة الدماغية

في دراسة أجريت على 7625 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر، من 3 مدن فرنسية، تبين أنه لم يسبق إصابتهم بأي سكتات دماغية. وبمراجعة النظام الغذائي لهؤلاء الأشخاص، تبين أن استخدام زيت الزيتون بانتظام لأغراض الطهي وتوابل السلطة، أو الخبز يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 41 %.

القيمة الغذائية العالية للزيتون

يمتلئ الزيتون بالمغذيات النباتية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فضلا عن عدد من الفلافونويدات والمغذيات النباتية. ويعتبر الزيتون مصدرًا جيدًا للنحاس والحديد والألياف الغذائية وفيتامين E.

كيفية اختيار الزيتون الجيد

• اختر الزيتون العضوي أو الأقرب إلى الزراعة العضوية.

• تجنب شراء الزيتون المعلب من مصادر غير موثوقة لتجنب شراء منتج تم رشه بالمبيدات الحشرية ومر بعمليات تصنيع تقضي على فوائده الصحية.

• عند شراء زيتون معبأ بالزجاجات، ابحث عن اسم المواد العضوية، التي تم معالجته بها بشكل طبيعي، لتجنب المنتجات التي تمت معالجتها باستخدام التنظيف بالغلي.

• اشتر الزيتون الطازج من الصناديق في الأسواق.