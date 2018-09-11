وزير الصحة : حادثة وفاة الطفلة “درة” لن تمر مرور الكرام

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم “إن حادثة وفاة الطفلة درة الحرز لن تمر مرور الكرام” معلنا في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة تحقيق وزارية موسعة محايدة غدا الأربعاء تضم عددا من الأطباء المتخصصين من جامعة الكويت وبعض الجهات ذات الصلة.

وقال الشيخ باسل الصباح ل (كونا) إن الوزارة اتخذت خطوتين متتاليتين بهذا الخصوص الأولى وقف المتسببين بوفاة الطفلة عن العمل وإصدار أمر منع سفر بحقهم والايعاز لادارة المستشفى اتخاذ ما يلزم من تحقيقات للوقوف على ملابسات حادثة الوفاة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل بتشكيل لجنة وزارية تضم متخصصين من جامعة الكويت وبعض الجهات المختلفة موضحا أن تشكيل اللجنة كان من المفترض ان يتم اليوم ولكن بسبب عطلة رأس السنة الهجرية تم ارجائها الى يوم غد الأربعاء. وبين أن الهدف من تشكيل اللجنة التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في التحقيقات التي أجريت وضمان عدم ممارسة أي ضغوط على أطراف القضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الاثنين عن فتح تحقيق موسع على أعلى مستوى وتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات وفاة طفلة بأحد مراكز الأمراض الجلدية التابعة لها. وقالت الوزارة في بيان صحفي “إنه تم توقيف الطبيبة المسؤولة عن العمل احترازيا حتى انتهاء التحقيق واستجلاء الحقيقة ومعرفة أسباب الوفاة”. وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة “إذا تبين وجود خطأ طبي وأنها لن تتهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين”.