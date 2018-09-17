“نفط الكويت”: نجحنا بانتاج 500 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي الحر

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الاثنين عن نجاحها بانتاج 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي الحر الجوراسي وحوالي 175 ألف برميل من النفط الخفيف وذلك “في سابقة تاريخية لها”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في الشركة مناحي العنزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة استكمال التشغيل في المحطات الثلاث الجديدة للانتاج الجوراسي التي تقع في كل من حقول (الصابرية) و(شرق الروضتين) و(غرب الروضتين) في شمال الكويت.

وأكد العنزي أن (نفط الكويت) وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها في الإنتاج من المكامن الجوراسية إلا أنها نجحت في هذا العمل بفضل تضافر جهود المديريات المعنية والفرق العاملة.

وأضاف أن الشركة تمكنت من مضاعفة الزيادة الى المعدلات الحالية في فترة قياسية وذلك بعد إدخال تحسينات على وحدة الإنتاج المبكر (50) واستكمال تشغيل المحطات الثلاث المذكورة.

وأوضح أنه في إطار تحقيق استراتيجية تطوير الغاز الحر ونظرا للحاجة الماسة لدولة الكويت للغاز الطبيعي ستواصل الشركة مستقبلا سعيها لزيادة الإنتاج للوصول به الى 850 مليون قدم مكعب من الغاز الحر و240 ألف برميل من النفط الخفيف الممتاز يوميا وذلك بنهاية عام 2020.

ويعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة فضلا عن أهميته كمورد طاقة للصناعة الكيماوية.