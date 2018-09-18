بلجيكا.. حسين الحربي أول جراح كويتي يتخصص في جراحة مناظير “مفصل الورك”

منحت جامعة مستشفى (إراسم) في العاصمة البلجيكية بروكسل الجراح الكويتي الدكتور حسين الحربي شهادة في تخصص جراحة مناظير “مفصل الورك” ليكون اول جراح كويتي يحصل عليها.

وقال الحربي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الكويت تبعث بالمرضى الى الخارج لتلقي العلاج اللازم لمفصل الورك بسبب عدم توافر جراحين متخصصين في هذا المجال.

واوضح انه يعتزم مواصلة الدراسة لمدة عام في فرنسا ليحصل على تخصص في مجال آخر قبل عودته الى البلاد في عام 2020 لمزاولة عمله.

وتم تسليم الشهادة للحربي في احتفال اقيم في متحف الطب في مستشفى (إراسم) حضره سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ولوكسمبورغ ورئيس بعثتيها في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) السفير جاسم البديوي.

وقال السفير البديوي في تصريح مماثل ل(كونا) ان “كون الحربي اول متخصص في جراحة مناظير مفصل الورك في الكويت فإنه جلب الكثير من الفخر والاعتزاز لنا”.

ولفت الى ان مستشفى (إراسم) هي إحدى أبرز مستشفيات بلجيكا وتستقبل المرضى الكويتيين المبتعثين من وزارة الصحة.

وشدد سفير الكويت على ان إنجاز الدكتور حسين الحربي هو برهان اخر على دعم الكويت للشباب الكويتي في كل مجال من اجل تحقيق اهدافهم مضيفا “وجودي هنا يهدف الى دعم الشباب الكويتي فهم الثروة الحقيقية للكويت”.