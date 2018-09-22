الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في إيران

دانت الخارجية الكويتية اليوم السبت الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية ما أودى بأرواح عدد من الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح صحفي عن ادانة دولة الكويت للهجوم انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه.

وأعرب المصدر عن تعازي دولة الكويت الحارة لأسر الضحايا والشعب الإيراني كافة آملا بالشفاء العاجل للمصابين.