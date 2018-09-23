“الصحة” الكويتية: إحالة طبيب العيون المتسبب بإصابة المرضى بالتهاب القرنية إلى التحقيق

أحالت إدارة التراخيص الصحية بناء على توجيهات وزير الصحة د.باسل الصباح، طبيب العيون المتسبب بإصابات التهاب القرنية للمرضى في عيادته الأهلية إلى التحقيق بناء على الشكاوي التي قدمت ضده من بعض المرضى.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحافي، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من استشاريين طب وجراحة العيون، لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تبين وجود خطأ تسبب بإصابة المرضى بالتهاب القرنية.

وأكدت وزارة الصحة، أنها لن تتهاون فيما يخص صحة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها «ستعلن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه».