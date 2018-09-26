وزير الداخلية : إحالة عقود تزويد الطائرات بالوقود إلى النيابة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن وزارة الداخلية ماضية في رصد أي تجاوز مالي، أو إداري، مشدداً على محاسبة المتجاوزين مهما كانت مناصبهم.

وقال الشيخ خالد الجراح، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة من خلال فحص تعاقداتها المالية، والمناقصات التي أبرمتها، تكشف لها وجود شبهة تعدي على المال العام، في أحد عقود تزويد الطائرات بالوقود، مما ترتب عليه هدرا للمال العام، مبينا أن الوزارة أجرت تحقيقا داخليا في الواقعة وبعد انتهاء التحقيقات أحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المتجاوزين.

وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن الوزارة حريصة على المحافظة على المال العام وحمايته، وترسيخ مبدأ الشفافيه في اجراءات المناقصات، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادات وزارة الداخلية ومنتسبيها في الدفاع عن الأموال العامة، ومشيدا في الوقت ذاته بالدور الرقابي الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة والجهات الرقابية وتعاونهم مع الوزارت والجهات الحكومية في حماية الأموال العامة.