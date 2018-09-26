شقيق القتيل السعودي على يد فلبيني يروي التفاصيل

وصف شقيق مدير كهرباء فرسان التابعة لمنطقة جازان جنوب السعودية، الذي قتل على يد وافد فلبيني، صباح اليوم الأربعاء، أن ما حدث اليوم هو بمثابة فاجعة للأسرة.

وقال عبدالله نسيب لـ”العربية.نت”: “لقد فقدنا السند والإنسان الداعم لنا في هذه الحياة، وكأني فقدت ذراعي اليمنى، فهو شخصية طيبة وليس لديه أي خلافات مع أحد”.

وكشف أن “القاتل قام بتوجيه ما يقارب 8 طعنات أودت بحياة أخي”، مؤكدا أن العامل الفلبيني أشهر إسلامه قبل 5 سنوات.

وأضاف “التقيت أخي آخر مرة ليلة أمس برفقة العديد من الزملاء الذين يجتمعون دائما معه، فأنا مدير مدرسة متقاعد، وشيخ صيادي فرسان”.

وختم حديثه: “وصلني خبر وفاته بعد ربع ساعة من الحادثة، ولم نصدق، ولكن الحمد لله، ونحن صابرون ومحتسبون الأجر. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما كشف أحد المقربين من مدير كهرباء فرسان محمد عبده يامي لـ”العربية.نت” عن أهم صفات مدير الشركة فقال: “أحمد محمد عبد الله نسيب، خدم في شركة الكهرباء لأكثر من 30 عاما، وشغل منصب مساعد مدير الكهرباء، ومدير إدارة خدمات المشتركين بكهرباء جازان، وهو رجل يمتاز بالانضباط في العمل على مدى سيرته الذاتية، وهو في العقد الخامس من العمر”.

وأضاف: “تعامله رائع وبشهادة كل زملائه، فهو إنسان طيب وحسن التعامل، ومشهود له بالطيبة والأخلاق، فهو رجل لم ينجب أطفالا على الرغم من زواجه الثاني، إلا أنه لم يرزق بذرية”.