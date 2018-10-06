القوى السياسية المدنية الكويتية تطلق وثيقتها لمنطلقات عملها المشترك

أطلقت اليوم القوى السياسية المدنية الكويتية وثيقتها لمنطلقات عملها المشترك وذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديمقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديمقراطي، الحركة الليبرالية الكويتية، والتجمع العلماني الكويتي، صباح اليوم في ديوانية المرحوم عمار العجمي

، وفيما يلي نص الوثيقة:

منطلقات القوى السياسية المدنية

ومحددات عملها المشترك:

أولاً: المنطلقات الخمسة للقوى السياسية المدنية:

1- الدفاع عن الحد الأدنى المتوفر في دستور 1962 في شأن الحريات الشخصية والعامة، ورفض التضييق عليها والانتقاص منها، والعمل على توسيعها وتعزيزها، وعلى نحو أخص: حرية الاعتقاد، حرية الرأي، الحرية الشخصية، حرية التعبير، حرية الاختيار، حرية الاحتجاج، حرية البحث العلمي، حرية المراسلة، حرمة السكن الخاص، حرية الحصول على المعلومات، حرية التجمع، حرية النشاط النقابي والمهني والسياسي، حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها، حق التقاضي أمام المحاكم.

2- التمسك بالطابع المدني للدولة والمرجعية الدستورية والديمقراطية، ورفض أي توجه للانتقاص من الطابع المدني للدولة ومحاولات تمرير مشاريع تكرّس الدولة الدينية، مثل التعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لتنقيح المادتين الثانية والتاسعة والسبعين من الدستور، مع التأكيد على عدم تسييس الدين أو تديين السياسة.

3- التأكيد على المواطنة الدستورية المتساوية ورفض الدعوات الهادفة لتقسيم المجتمع إلى مكونات طائفية وقبلية ومناطقية وعائلية، بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، ومكافحة كافة أشكال التمييز.

4- تمكين المرأة والتعامل معها كإنسان ومواطن يمتلك كامل الحقوق الدستورية، ورفض أي دعوات للانتقاص من المرأة.

5- تطوير المنظومة السياسية والدستورية عبر إصلاح ديمقراطي.

ثانياً: المحددات الأحد عشر لوسائل العمل المشترك بين القوى السياسية المدنية:

1- التوعية ونشر الثقافة والقيم الوطنية والديمقراطية والمدنية وإعادة الاعتبار للتفكير العلمي.

2- اتخاذ مواقف مشتركة أو متقاربة في القضايا المتفق عليها، ورسم التوجه العام المشترك.

3- عقد لقاءات للتداول وتبادل الرأي.

4- القيام بأنشطة مشتركة عبر البيانات والندوات والمحاضرات والحملات والتجمعات والفعاليات وغيرها من أساليب العمل السلمية.

5- العمل في نطاق جمعيات النفع العام والنقابات مع احترام القواعد المهنية لكل نقابة، لما لها من أهمية في تشكيل الوعي والتصدي لمكتسبات منتسبيها.

6- التعاون الانتخابي والبرلماني متى وأينما كان هذا متاحاً.

7- احترام استقلالية كل طرف، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

8- الحرص على عدم تحويل الخلافات الجانبية والشخصية إلى خلافات بين القوى السياسية المدنية.

9- الحرص على التواصل المباشر بين القوى السياسية المدنية وعدم توجيه دعوات للقاءات وإصدار البيانات من خلال وسائل التواصل الإعلامية.

10- عند المبادرة بتقديم اقتراح لعمل مشترك، فمن الضروري تقديم صاحب المبادرة اقتراحاً عملياً ملموساً.

11- تعذر الأطراف السياسية المدنية بعضها بعضاً في حال عدم التوافق على موقف مشترك، وتتفهم الأطراف المختلفة أن هناك قضايا وعناوين ومواقف قد لا تكون محل اتفاق.

الكويت

٦ أكتوبر ٢٠١٨