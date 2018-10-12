جورجيا تغلق مكاتب صرافة إيرانية بتهمة غسيل الأموال

أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن موقع “أبسني” الجورجي أن السلطات في العاصمة تبليسي، عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، حتى مساء الأربعاء، خلال عمليات مداهمة.