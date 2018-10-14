الراحل عبدالعزيز جاسم.. فنان سيبقى في ذاكرة ووجدان الجمهور الخليجي

توفي الفنان القدير عبد العزيز جاسم اليوم الأحد في العاصمة التايلندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61عاماً.

ويذكر أن الفنان عبدالعزيز جاسم قدم في شهر نوفمبر الماضي مسرحية ديرة العز مع نخبة من نجوم المسرح القطري، وهي من تأليفه وإخراج الفنان سعد البورشيد، وحقق العمل إقبالا جماهيريا كبيرا، ولامست شغاف قلوب المواطنين والمقيمين من خلال شخصيات تركت أثرها في مسرح قطر الوطني، نذكر من بينها (بو مانع) و(مزعل) و(شلبي) و(مانع) و (خلفان) و(شمعة) وغيرها.. كما نجح بو سعود في ترك بصمة إنسانية رائعة لدى جمهوره من خلال مبادرته بتكريم نخبة من الشخصيات القطرية الفاعلة، والتي كان لها أثر إيجابي ودور فاعل في الأزمة المفتعلة.

وللفنان عبدالعزيز جاسم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي قدمها للمسرح والإذاعة والتلفزيون القطري، كما شارك في العديد من الأعمال الخليجية المحفورة في ذاكرة ووجدان الجمهور..