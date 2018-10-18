الدلال: تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد أولى من “الربط الآلي” مع مصر لاستقدام العمالة

قال النائب محمد الدلال بأنه من الأولى تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد بدلاً من التركيز على مشروع الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية بين الكويت ومصر.

جاء تصريح الدلال تعليقاً على تصريح وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان الذي خص به الجريدة في عددها الصادر اليوم إطلاق الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية يناير 2019.

وأضاف الدلال بأن تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد ضرورة بالأخص تلك التي هي زائدة عن الحد وغير مطلوبة ويسبب وجودها مشاكل عديدة.

وأشار الدلال إلى أن هناك حاجة إلى مناقشة نوعية وكفاءة العمالة المطلوب بقاءها ويسري ذلك على باقي العمالة من الجنسيات الأخرى.

وكان وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان قال بأن نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين الكويت والقاهرة سيدشن بصورة نهائية مطلع يناير 2019، مشيراً إلى أن «التشغيل التجريبي للنظام سيكون في ديسمبر المقبل».

وقال سعفان، لـ «الجريدة»، إن «ثمة تنسيقاً بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة القوى العاملة المصرية، خلال الشهرين الجاري والمقبل، لإنهاء عملية الربط الآلي بأسرع وقت ممكن».

من جهتها، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها ستقوم قريباً بجولة آسيوية إلى الهند، ولاوس، وكمبوديا، ونيبال، وفيتنام، والفلبين؛ للاتفاق على تكلفة استقدام العمالة المنزلية، متوقعة أن «يتم الاستقدام الفعلي مطلع العام المقبل».