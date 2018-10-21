“الاحصاء” الكويتية: ارتفاع التضخم المحلي 27ر0 في المئة سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية الصادرة اليوم الاحد ارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 27ر0 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت (الإحصاء) في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض على أساس شهري في سبتمبر الماضي بنسبة 09ر0 في المئة مقارنة باغسطس الماضي.

وأضافت أن أسعار سلعة السجائر (التبغ) حققت في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 50ر13 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في حين حققت الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 97ر0 في المئة.

وأوضحت أن أسعار سلع (الاتصالات) حققت ارتفاعا بنسبة 46ر4 في المئة في حين حققت السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 71ر1 في المئة وحققت سلع المفروشات المنزلية ارتفاعا 17ر2 في المئة.

وذكرت (الاحصاء) أن تكاليف (التعليم) حققت ارتفاعا بنسبة 02ر1 في المئة في حين سجل قطاع (خدمات المسكن) نسبة تراجع في الأسعار بلغت 53ر1 في المئة مبينة ان أسعار (المطاعم والفنادق) ارتفعت بنسبة 38ر0 في المئة فيما حققت أسعار (النقل) ارتفاعا بنسبة 10ر1 في المئة.

واشارت إلى أن أسعار (الكساء وملبوسات القدم) سجلت انخفاضا بنسبة 40ر1 في المئة فيما حققت أسعار (الصحة) ارتفاعا بنسبة 21ر2 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغيير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية وإما سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.