إعادة 9 جناسي لأصحابها بينهم العوضي والعجمي والمطيري

اعتمد مجلس الوزراء اليوم إعادة 9 جناسي، كانت ضمن الجناسي التي سحبت من أصحابها مؤخرا، منهم نبيل العوضي، وسعد العجمي، ومسعد الخثية المطيري.

بدوره قال النائب محمد هايف، «نبارك لمن عادت جناسيهم، والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى الأخوة في لجنة إعادةالجناسي، مسئولية عظيمة، فليحتسبوا بتحقيق العدالة، ورفع الظلم عمن ظلم في باقي الجناسي المسحوبة».

على الصعيد نفسه، قال د.عبدالكريم الكندري، «الحمدلله على عودة الجناسي لمن سحبت منهم، ونبارك لهم زوال هذه الغمة».