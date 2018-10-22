ترمب تحدث هاتفيا إلى ولي العهد محمد بن سلمان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن المحادثات بشأن مقتل خاشقجي مستمرة مع السعودية، مشيرا في هذا السياق إلى رغبة واشنطن بمعرفة كل التفاصيل.

من جانبه وصف مستشارُ البيت الأبيض جاريد كوشنر السعودية بالحليف المهم. وقال كوشنر في تصريحات نقلتها شبكة سي ان ان إن إدارة ترمب لا تزال في مرحلةِ تقصي الحقائق، موضحا أن ترمب وبومبيو سيقرران المسارَ بعد معرفةِ الحقائق بشأن قضية خاشقجي، مطالبا بالشفافية واتخاذِ الأمر بجدية.

أما تركيا فأعلنت أنها لا تريد أن تتضرر العلاقة مع الرياض بسبب مقتل خاشقجي.