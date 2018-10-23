الكويت تدرج تسعة أفراد على قائمة الإرهاب

تعلن وزارة الخارجية إنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بإدراج تسعة من الأفراد الإرهابيين والمرتبطين بحركة طالبان وارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني علما بأن هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وأن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

محمد إبراهيم أوهادي إسماعيل ريزافي عبدالله صمد فاروقي محمد داوود مزمل عبدالرحيم منان نعيم باريتش عبدالعزيز شاه زماني سادر إبراهيم حفيظ ماجد.