الكويت تجدد دعمها للمملكة العربية #السعودية في قضية جمال خاشقجي

جدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء التأكيد على موقف الكويت الداعم للمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي مرحبا بالاجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله للصحفيين على هامش مشاركته في احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة مرور 55 عاما على الشراكة مع الكويت في بيت الأمم المتحدة.

وقال الجارالله إن “قرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والإجراءات ذات الصلة التي تتخذها المملكة تعكس الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسبيين في هذا الحادث لذا ندعم الأشقاء في المملكة مستنكرين الحملة الظالمة والافتراءات التي تتعرض لها”.

وبسؤاله عما يتردد عن فرض عقوبات على المملكة أجاب الجارالله بأن “شفافية المملكة كفيلة بردع تلك المحاولات وكذلك التصريحات المسيئة لها”.

وعن تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة والتي أكد فيها متانة العلاقات مع تركيا قال الجارالله “نرحب بالتقارب السعودي- التركي وأعتقد بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أكد في كلمة له خلال الاحتفالية أن الكويت أضحت مركزا مهما ومقرا إقليميا تنطلق منه الأنشطة المتنوعة للأمم المتحدة اتساقا مع سياستها الخارجية ومسؤولياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الشيخ صباح الخالد في كلمته على أنه في خضم المتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية والاجتماعية المتسارعة أضحت الحاجة إلى تعزيز جهودنا نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة ملحة أكثر فأكثر لنواكب تلك المتغيرات