ترامب يفجر مفاجأة: سأمنع منح الجنسية للمولودين في أميركا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه إصدار أمر تنفيذي بإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة، ليثير عاصفة جديدة من الجدل بسبب إجراءاته الصارمة تجاه الهجرة.

وفي لقاء خاص مع “Axios on HBO”، قال ترامب إنه لطالما اعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تعديلا دستوريا، لكنه اكتشف أنه من الممكن للرئيس أن يصدر أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.

وأضاف: “لطالما قيل لي إنني أحتاج تعديلا دستوريا لهذا، لكن خمن ماذا!، لا أحتاج لذلك”، لافتا إلى أنه عرض الأمر بالفعل على مستشاريه.

وتابع: “نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه شخص وينجب طفلا، ويصبح الطفل مواطنا أميركيا لمدة 85 عاما، بكل المزايا التي تأتي مع الجنسية”، (..)، إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي”.

ولم يكشف ترامب عن خطته، إلا أنه قال إنها “قيد التنفيذ وسوف تحدث”.

يذكر أن التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ينص على اعتبار “جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها، من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها”.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار الكثير من الجدل، وأن يواجه تعقيدات قضائية في المحاكم، كما حدث مع محاولة ترامب السابقة منع مواطني 8 دول من دخول الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يرى سياسيون محافظون أن التعديل الرابع عشر معني بالأطفال المولودين لأبوين يحظيان بإقامة دائمة في الولايات المتحدة، وليس أبناء المهاجرين غير الشرعيين على سبيل المثال، أو الذين يزورون الولايات المتحدة لفترة قصيرة.