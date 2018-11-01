استقالة وزيري التعليم والسياحة بسبب كارثة البحر الميت

قدّم اليوم الخميس وزيرا السياحة لينا عناب والتربية والتعليم عزمي محافظة، استقالتيهما من منصبيهما في الحكومة الأردنية على خلفية كارثة سيول البحر الميت.

وأعلنت الوزيرة لينا عناب عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أنها وضعت استقالتها من منصبها في الحكومة بين يدي رئيس الحكومة عمر الرزّاز لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وغردت الوزيرة قائلةً: “في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة”.

وكانت سيول اجتاحت منطقة البحر الميت في الأردن الأسبوع الماضي متسببةً بوفاة العديد من الناس، منهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.

ولم يعلن حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء الأردني قد قبل الاستقالة من عدمه.

وتأتي استقالة وزيرة السياحة إثر مطالبات نيابية في جلسة رقابية، أول أمس الثلاثاء، بطرح الثقة بها وبوزير التربية عزمي محافظة.