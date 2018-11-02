مصر.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في المنيا

سقط 10 قتلى وأصيب 14 جريحاً إثر إطلاق نار على حافلتين تقلان أقباطاً في المنيا جنوب #مصر.

وذكرت مصادر قبطية لـ”العربية نت” أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النيران على حافلتين تقلان أقباطاً كانوا في طريقهم لدير الأنبا صموييل بالمنيا جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى وعشرات المصابين.

وقالوا أيضا إنه تم إطلاق النيران بكثافة على حافلة ثالثة، لكن قائدها تمكن من الفرار بعيدا عن مصدر النار.

من جانبها، سارعت قوات الأمن إلى تطويق المنطقة.

وتجري حاليا عمليات تمشيط بحثا عن الجناة.

كما هرعت سيارات الإسعاف إلى نقل الجرحى للمستشفيات.

في سياق متصل، أكد بيتر إلهامي المتحدث باسم مطرانية مغاغة والعدوة في المنيا، سقوط 10 قتلى بالهجوم.

وأضاف أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة، واستهدفوا الحافلتين بالأسلحة النارية، كانت الأولى تقل أقباطا من أبناء محافظة المنيا، فيما كانت تقل الثانية أقباطا من أبناء محافظة سوهاج.