سفارة #السعودية في واشنطن: “شائعات” تحيط بمقتل “تالا وروتانا”

بعد عدد من الشائعات والمغالطات التي تضمنتها بعض التقارير الأميركية، ملمحة إلى أن السفارة السعودية في واشنطن اتصلت بعائلة الشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع، قبل مقتلهما، مطالبة بمغادرة الولايات المتحدة، بعد طلب العائلة اللجوء.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، إن التقارير التي أفادت بأن السفارة طلبت من أي شخص على صلة بالشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع اللتين تُوفيتا مؤخراً بشكل مأساوي في نيويورك، بمغادرة الولايات المتحدة بسبب طلبهما اللجوء، عارية عن الصحة.

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر مساء الجمعة أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج في حينه.

يذكر أن شرطة نيويورك كانت أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها ترجح فرضية انتحار الشابتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معاً بشريط لاصق حول الخصر والكاحل في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت شرطة مدينة نيويورك، في مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد مؤشر على وقوع جريمة في وفاة الشقيقتين السعوديتين.

وأضافت أن مجموعة من الظروف المأساوية – بما في ذلك ادعاءات إساءة معاملة العائلة ونفاد الأموال – أدت إلى وفاة الفتاتين روتانا وتالا فارع.

واعتمد محققون على شهادات الشهود وأدلة مصورة ومشتريات الأختين عبر بطاقات الائتمان، للتوصل إلى فكرة عدم وجود شبهة للقتل في وفاتهما.