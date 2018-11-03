الكويت تطبق العقوبات المفروضة على إيران بحذافيرها

قالت صحيفة “القبس” ان الإدارة العامة للجمارك أصدرت جملة من التعليمات الجديدة بشأن تشديد الرقابة في تطبيق الإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الجمارك في تعميمها «إنه ونظراً لأهمية مكافحة غسل الأموال، التي تتطلب تضافر جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وتطوير سبل التحريات وتوخي الحيطة والحذر باتخاد التدابير الاحترازية وتشديد الرقابة لمنع انتقال الأموال عبر المنافذ المختلفة للبلاد، فإنه يجب على جميع المسؤولين التشديد في تطبيق أحكام المادة 20 من القانون 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال بطلب الإفصاح من المسافرين (المغادرين والقادمين لدولة الكويت) عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول مع ضرورة التأكيد على المفتشين الجمركيين نحو سؤال المسافرين عما بحوزتهم من عملات. وقالت مصادر إن تعليمات الجمارك بالتشدد في عملية تهريب الأموال يأتي بالتزامن مع بدء سريان العقوبات الأميركية ضد إيران، التي تأتي على مرحلتين تشملان ما يأتي:

– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، لا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.

– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.

– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.