الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي

تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وقد عبر المجلس عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة التي تعكس اهتمام سموه وحرصه على تكريس الأمن.

واستعرض المجلس مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث والتي عاهد فيها صاحب السمو على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية، والسعي لدفع عجلة العمل الحكومي وتطوره.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة إلى دعم جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد قرر إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي.

كما قرر المجلس وبسابقة جديدة دعوة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة لحضور اجتماع مجلس الوزراء القادم لمناقشة تقرير الديوان للوقوف على تفاصيل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها التقرير، وبحث السبل الكفيلة برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية وتلافي ملاحظات الديوان.

وقدم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عرضاً شرح فيه التحسن الذي تضمنه تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك نتيجة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال، وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه النتائج الطيبة وحث المسؤولين في الجهات الحكومية على تكثيف الجهود.

واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2019/2018 النصف الأول، والذي تناول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية والموقف التنفيذي لها، وكشف التحديات التي تواجه المشاريع، ونسب إنجازها وفق البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 «كويت جديدة» وقرر المجلس تكليف الوزيرة بإحالته إلى مجلس الأمة.