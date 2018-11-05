واشنطن تعفي 8 دول من العقوبات على صادرات إيران.. بينها تركيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين، إعفاء 8 دول بشكل مؤقت، من بينها تركيا، من عقوبات واشنطن على صادرات النفط الإيرانية، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، نقله موقع الخارجية على تويتر. وقال بومبيو إن الهدف من العقوبات التي فرضتها واشنطن “هي تغيير سلوك القيادة الإيرانية” في المنطقة.

وحذر قائلا : “أمام النظام الإيراني خيار، إما أن ينعطف بزاوية 180 درجة من مساره الخارج عن القانون ويتصرف كدولة عادية، أو سيرى انهيار اقتصاده”.

كما أعرب عن أمله في “إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران”. مضيفا أن واشنطن “ستمارس الضغوط بلا هوادة على النظام الإيراني إلى أن يحدث تغييرات بشأن المطالب الـ12 التي أدرجتها في مايو”.

وأكد أنه في حزمة العقوبات اليوم تكون بلاده أعادت فرض جميع العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب في مايو الماضي.

ولفت إلى أن “اكثر من 20 دولة قطعت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، ماتسبب بتراجع صادرات طهران من النفط بمعدل مليون برميل باليوم”.

وتابع قائلا أن “النظام الإيراني منذ مايو (الماضي) خسر أكثر من 2.5 مليار دولار من عائدات النفط”. وقال “قررنا إصدار مخصصات مؤقتة لبعض الدول، لضمان سوق مزود بالنفط بشكل كاف”

وتابع: “الولايات المتحدة ستمنح هذه الاستثناءات للصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وتركيا”. ومن المقرر أن تستغرق هذه الاعفاءات مدة تصل إلى 180 يوما، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن “كل واحدة من هذه الدول خفضت مسبقا بشكل كبير من مشتريات النفظ الإيراني على مدار الأشهر الستة الماضية، واثنتين من تلك الدول الثمانية أنهت بالفعل استيراد النفط الإيراني الخام”.

واستطرد: “نواصل التفاوض لجعل جميع الدول تتوقف” عن استيراد النفط من إيران. بومبيو قال إن إيران ستكون قادرة على استخدام العائدات التي ستتلقاها من مبيعات النفط في أغراض إنسانية.

بدوره قال، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن واشنطن اليوم فرضت عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان وشركة طيران ونقل بحري كجزء من أكبر إجراء يستهدف إيران، تتخذه وزارة الخزانة في يوم واحد.

وأضاف أن هذه العقوبات القوية تستهدف بشكل مباشر القطاعات المصرفية والشحن، والطاقة.

كما اتهم إيران بتمويل قوات الحرس الثوري الإيراني بمليارات الدولارات عبر القطاع المصرفي. وقال إن عقوبات اليوم تستهدف 50 مصرفا إيرانيا وكيانات تابعة لها مرتبطة بالدعم الإيراني للإرهاب الدولي.

وذكر أن العقوبات تشمل أيضا أكثر من 200 شخص وسفينة، في قطاعي الطاقة والشحن الإيرانيين، والخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير)، وأكثر من 65 من طائراتها.

واختتم بالقول: “إننا نوضح بشكل جلي للنظام الإيراني أنهم سيواجهون عزلة مالية تامة حتى يغيروا سلوكهم المزعزع للاستقرار بشكل جوهري”.