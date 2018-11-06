“الكهرباء والماء”الكويتية: الأمور تسير كالمعتاد ولاتوجد أعطال بسبب الأمطار

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم الثلاثاء ان الأمور تسير كالمعتاد في جميع محطات الانتاج والنقل والتوزيع ولاتوجد أعطال تذكر.

وقال بوشهري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لايوجد أي عطل في الشبكة الكهربائية حتى الآن “وما يحدث من بعض الانقطاعات يعتبر اعتيادي في مثل هذه الظروف”.

واضاف انه مع نزول الامطار يتسبب خرير المياه بخلل في التوصيلات الكهربائية ما يجعل نظام الحماية في المنزل يوقف الكهرباء من اجل تفادي حدوث عطل للاجهزة الكهربائية في المنزل.

واوضح انه يجب على المستهلكين التأكد من مفاتيح الانارة باستمرار وكذلك الحرص على الصندوق الرئيسي لكهرباء المنزل وعدم الاقتراب منه عند وجود مياه على الصندوق.

وأكد بوشهري في هذا الصدد استعداد الوزارة وطواقهما الفنية لتلقي البلاغات لمعالجة الحالات الطارئة والحوادث الناتجة عن الأمطار.