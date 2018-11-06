الداخلية: لم نسجل أي حالة وفاة أو إصابة خطيرة بسبب الأمطار

شهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات في وزارة الداخلية من الساعة 12 ليلاً إلى غاية الصباح أكثر من 1400 بلاغ، تم التعامل معها من القبل الجهات التالية: الجيش الكويتي، هيئة الطرق، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، الطيران المدني، خفر السواحل، وزارة الأشغال، والإدارة العامة للإطفاء.

قالت بلدية الكويت ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير تقوم حاليا بفتح الطرق المغلقة وسحب المياه من الشوارع وتنظيفها جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد فجر اليوم.

واضافت البلدية في بيان صحفي انه يتم حاليا التعامل مع بلاغات ارتفاع منسوب الماء ومساعدة وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني ورجال الإطفاء.

وبينت الإدارة أن عمليات التنظيف مستمرة حتى الانتهاء من إزالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار في الطرقات والشوارع الرئيسية اضافة الى شفط المياه المتجمعة تحت الأنفاق والجسور.