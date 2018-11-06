(الخطوط الكويتية): استمرار رحلاتنا من مطار الكويت بحسب الجدول دون الغاء

اكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية بان حركة تسيير رحلاتها اليوم الثلاثاء من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقالت (الكويتية) في بيان صحفي ان الجدول التشغيلي لرحلاتها مستمر ولا يوجد اي الغاء للرحلات.

وبناء على تعليمات مجلس الوزراء اعلنت (الكويتية) عن تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد وذلك حرصا على سلامة موظفيها بسبب سوء الاحوال الجوية.