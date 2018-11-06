“التربية”: استئناف الدراسة غدا الاربعاء في جميع المناطق التعليمية ومختلف المراحل الدراسية

اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور حامد العازمي اليوم، بعدد من القيادات التربوية ممثلة في الوكيل المساعد للتعليم العام بالانابة الاستاذ فهد الغيص، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الأستاذ ياسين الياسين، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الأستاذ فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، بالإضافة الى جميع مدراء عموم المناطق التعليمية.

وقال الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة الأستاذ فهد الغيص في بيان صحافي، أن معالي الوزير الاستاذ الدكتور حامد العازمي ناقش مع قيادات وزارة التربية استعدادات المناطق التعليمية ومدى جهوزية المدارس لاستئناف الدراسة ليوم غد الأربعاء.

وأعلن الاستاذ فهد الغيص عن استئناف الدراسة غداً في جميع المناطق التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد الإطمئنان على جهوزيتها، متمنياً لجميع الطلبة والطالبات دوام النجاح والتفوق.

وأكد الاستاذ فهد الغيص أن المتابعة مستمرة ما بين مدراء المناطق التعليمية وقيادات الوزارة للوقوف على سير العمل وانتظام الدراسة، والاطمئنان من عدم وجود أي عوامل قد تعرقل العملية التعليمية، بالإضافة الى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في حالات الضرورة، وذلك بناء على تعليمات معالي الوزير.