الحصان يلجأ إلى عقد مؤتمره الصحفي في أحد المكاتب بمنطقة جنوب السرة

صدر قرار من ديوان «الخدمة المدنية» بإحالة وكيلة «الأشغال» عواطف الغنيم الى التقاعد لانتهاء مدة خدمتها

من جهة ثانية ذكرت مصادر مطلعة أنه تم اليوم تكليف سهى أشكناني بأعمال منصب المدير العام لهيئة الطرق .

كما تم تكليف وليد الغانم بقطاع الوكيل المساعد للهندسة الصحية إضافة الى منصبه وكيل مساعد رقابة وتدقيق في وزارة الأشغال.

وتم أيضا تكليف عبدالعزيز الصباح بمنصب وكيل مساعد لقطاع الصيانة

وفي الاطار ذاته ألغى وزير الأشغال العامة حسام الرومي صباح اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لمدير هيئة الطرق المهندس أحمد الحصان، باعتباره غير موظف في الوزارة بعد إحالته للتقاعد من تاريخ أمس الثلاثاء، على خلفية أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد، ومغادرة الحصان ألى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أجتماع في ولاية نيفادا.

وبعد قرار منعه من عقد المؤتمر الصحفي في وزارة الاشغال توجه الحصان الى أحد المكاتب في منطقة جنوب السرة ليعقد مؤتمره الصحفي.

يذكر أن المهندس أحمد الحصان عاد من الولايات المتحدة مساء أمس.