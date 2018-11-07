صحيفة: إحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء بتهمة الاعتداء على المال العام

قالت صحيفة “الجريدة” أنه في سابقة قضائية، أصدرت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء، المنشأة عام 1995، قراراً بإحالة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي إلى محكمة الوزراء لمحاكمته بوقائع الاعتداء على المال العام، ليكون بذلك أول وزير في البلاد يحال إلى هذه المحكمة.

وقال “الجريدة” ان اللجنة، برئاسة المستشار أسامة البابطين وعضوية المستشارين بدر الطريري وعبدالمحسن الطبطبائي أحالت إلى المحكمة أيضاً كمتهمين، وكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد محمود العبدالهادي، ومدير شركة أجنبية، بعدما أخلت سبيلهم بكفالة مالية 3 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.

وأضافت «الجريدة»، نقلا عن مصادرها، أن اللجنة واجهت الوزير والوكيلين بواقعة الاستعانة بإحدى شركات التأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى، وحصلت تلك الشركة على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين.

وأوضحت المصادر أن اللجنة استمعت إلى إفادة وزارة الصحة وديوان المحاسبة، وأقوال المبلغ، واطلعت على العديد من المستندات المرتبطة بالواقعة، متوقعة أن تحدد محكمة الوزراء، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، جلسة لمحاكمة العبيدي.