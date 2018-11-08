ترامب يقيل وزير العدل جيف سيشنز

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير العدل في إدارته جيف سيشنز.

وأوضح ترامب في تغريدة على تويتر أن كبير موظفي البيت الأبيض سيحل محل سيشنز.

ودأب ترامب على انتقاد وزير العدل، وهو سيناتور جمهوري وكان ضمن أول مؤيدي ترشح الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب في تغريدته “نشكر وزير العدل جيف سيشنز على خدماته، ونتمنى له التوفيق”.

وكان سيشنز قد قدم استقالته في خطاب للرئيس ترامب قال فيه إنه “قدم استقالته استجابة لطلب الرئيس”.

وفقد ترامب الثقة في وزير عدله بعد أن أعلن سيشنز العام الماضي بأنه سيتنحى عن مهمة التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولى التحقيق.

وقال سيشنز في رسالته “سيدي الرئيس، بناء على طلبك أقدم استقالتي”.

وأضاف “أهم ما في الفترة التي توليت فيها منصبي هو الحفاظ على القانون”، وقدم شكره للرئيس.