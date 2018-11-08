الشرطة الامريكية: جندي سابق وراء عملية اطلاق النار في كاليفورنيا

أعلنت شرطة ولاية (كاليفورنيا) الامريكية اليوم الخميس أن المسلح الذي اطلق النار على مرتادي ملهى ليلي بجنوبي الولاية امس الاربعاء هو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الامريكية.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة فينتورا جيوف دين للصحفيين ان مطلق النار ويدعى ايان ديفيد لونج (28 عاما) من سكان المنطقة وأنه امتلك سلاحه بشكل قانوني فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وأضاف أن الشرطة “تبحث في كل الاحتمالات” مرجحة ان الجاني قتل نفسه.

على صعيد متصل اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امرا بتنكيس الاعلام إلى نصف السارية حتى غروب يوم العاشر من نوفمبر الجاري “رمزا للحداد الرسمي على ضحايا أعمال العنف المروعة التي ارتكبت”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر) إنه “اطلع بشكل كامل على الحادث المرعب” معربا عن شكره لقوات تطبيق القانون.

وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب عشرة اخرون في إطلاق نار جماعي في ملهى ليلي بجنوبي كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء.