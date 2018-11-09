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قتيل في عملية طعن بمدينة “ملبورن”.. ووفاة منفذها

منذ 1 دقيقة
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ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH A policeman stands near a body covered with a sheet near the Bourke Street mall in central Melbourne, Australia, November 9, 2018. AAP/James Ross/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT.

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، مؤكدة أن منفذ عملية الطعن توفي بعد نقله إلى المستشفى.
وقال مسعفون إنهم عالجوا ثلاثة أشخاص في مكان الحادث أحدهم أصيب في الرقبة، موضحة أنهم «قد يكونون في وضع حرج».
ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به.

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