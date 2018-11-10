“التربية” الكويتية: تعطيل الدراسة للطلبة والمعلمين غدا لسوء الأحوال الجوية في البلاد

أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة يوم غد الأحد للطلبة والمعلمين في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) ومدارس التعليم الخاص على أن يتواجد مديرو المدارس والمديرون المساعدون في مدارسهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم السبت إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات ونظرا إلى أحوال الطقس الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الوزارة أن العمل جار في جميع المناطق التعليمية وعلى كل المستويات لحصر الأضرار المادية وإعادة المدارس المتضررة إلى الخدمة على تستأنف الدراسة يوم الاثنين المقبل بعد التأكد من سلامة المنشآت المدرسية.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قد عقد اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ومديري المناطق التعليمية الست مساء اليوم لمناقشة التقارير التي تم إعدادها للوقوف على أوضاع المدارس.