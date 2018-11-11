“الداخلية” الكويتية: وفاة واحدة فقط جراء موجة الأمطار التي تشهدها البلاد

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد قد أسفرت عن حدوث حالات وفيات عديدة.

وأكدت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط مشددة على أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي محض أكاذيب ومجرد افتراءات هدفها إثارة البلبلة.

وأوضحت الإدارة أن الوزارة تحتفظ بحقها في ملاحقة مروجي هذه الأخبار الكاذبة ومساءلتهم قانونيا.